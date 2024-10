Capodanno di guerra Ostaggi razzi profughi Ma Israele si compatta intorno a Netanyahu

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sulla carta ieri indoveva essere una giornata di festa. Si celebrava infatti ilebraico, l’anno 5785 dalla creazione del mondo. A questo appuntamento con la Storia, in cui tradizionalmente nelle famiglie si scambiano gli auguri per l’anno che viene, gli israeliani sono arrivati dopo una settimana altamente emotiva caratterizzata dall’uccisione del leader degli Hezbollah, Hassan Nasrallah, da attacchi missilistici dallo Yemen e dal Libano, dall’ingresso di forze di terra in Libano ed infine dal lancio di oltre 180 missili balistici dall’Iran. Eppure, malgrado questo diluvio di fuoco e di violenze, mentre 100sono da un anno a Gaza e decine di migliaia di israeliani sono ancoranel loro Paese, gli israeliani hanno mantenuto in apparenza nervi di acciaio.