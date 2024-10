Broken Sword | il Segreto dei Templari – Reforged la recensione

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, quando Fortnite, Cod e compagnia cantante erano ancora ben lungi dal venire, noi appassionati di PC gaming ci sollazzavamo con strategici, gestionali e, dulcis in fundo, avventure grafiche. Per chi poi, come il sottoscritto, ha passato l’infanzia tra un Monkey Island, un Legend of Kyrandia ed un King’s Quest, l’annuncio e la seguente pubblicazione di questa remaster ha causato qualche scompenso cardiaco di troppo, unitamente ad un sorriso ebete dipinto sul viso. Parallelismi anagrafici e sentimentalismi a parte, il ritorno disu console di nuova generazione e PC mette a disposizione dei gamer contemporanei una delle avventure grafiche più belle di sempre.