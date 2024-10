Andare a vivere da sola per la prima volta | i 10 dubbi che devi chiarire prima di farlo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 4 ottobre 2024)da sole è un grande passo verso l’indipendenza e la libertà che da tempo desiderate. Vi permette di organizzare i vostri spazi e i vostri tempi come desiderate, senza dover rendere conto a nessuno. Tuttavia, questa nuova fase della vita non porta con sé solo aspetti positivi: insieme all’indipendenza arrivano anche responsabilità, decisioni da prendere dae, tal, una sensazione di solitudine. È normale che,di prendere la decisione dida sole vi vengano in mente una serie die domande su come affrontare il cambiamento. Che stiate pianificando di trasferirvi per iniziare l’università, un lavoro, o semplicemente per avere uno spazio tutto vostro, è normale sentirsi un po’ titubanti. Questi, però, non devono frenarvi, ma piuttosto aiutarvi a riflettere su quello che desiderate davvero e a prepararvi nel modo migliore.