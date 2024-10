Al via il progetto di doposcuola per i bambini di Badia Prataglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Arezzo, 4 ottobre 2024 – Al via undiincentrato sulla natura per la scuola primaria di. Ad annunciarlo è il gruppo Poppi nel Cuore che, dai banchi dell’opposizione, è riuscito nell’obiettivo di concretizzare un’importante opportunità per le famiglie e iche potranno godere di nuovi servizi e nuove attività direttamente nella piccola frazione montana, rafforzando così i legami nella comunità ed evitando spostamenti a valle. Questo percorso, avviato dalla precedente amministrazione guidata dal sindaco Carlo Toni, ha trovato compimento con la votazione all’unanimità nel corso dell’ultimo consiglio comunale di una delibera di variazione di bilancio in cui sono racchiusi 20.000 euro di finanziamento del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi stanziati proprio per il