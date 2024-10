Addio a ‘La Divina’ | Lea Pericoli è morta all’età di 89 anni

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Èa 89Lea, la signora del tennis italiano. Signora in campo, regina in campo e maestra di eleganza, è stata una delle prime donne a raccontare il tennis su giornali e in tv dopo averlo giocato ai massimi livelli. Classe e stile hanno caratterizzato tutta la sua storia, tanto da essere soprannominata ‘Ladal giornalista GiClerici. La carriera della campionessa da record del tennis italiano si era chiusa con 27 titoli all’attivo nei campionati nazionali in singolare, doppio e doppio misto. Nei tornei del Grand Slam, ha raggiunto quattro volte gli ottavi al Roland Garros (1955, 1960, 1964 e 1971) e tre volte sull’erba di Wimbledon (1965, 1967 e 1970).