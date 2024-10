TikTok è il nuovo Linkedin? Che cos’è #CareerTok il trend con cui la Gen Z cerca lavoro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Quali sono i desideri dei giovani che entrano nel mondo del? Come le generazioni precedenti,no la sicurezza economica, ma anche impieghi più flessibili e gratificanti, capaci di dare loro soddisfazione e di mantenere un buon equilibrio con la vita privata. E per ottenere ildei sogni, non esitano a cambiare settore spesso. Ma in un clima di insicurezza, in parte zavorrato dagli effetti prolungati della pandemia e comunque favorito dalla congiuntura economica, serve loro un punto di riferimento certo. E questo faro lo trovano in, nella nicchia, con 93.300 post, e altri hashtag che seguono a ruota: #Careers, #careertips, #jobsearchtips e #careersadvice (e ancora #worklife, #dreamjob, #Jobinterview e #Internship), che racchiudono al loro interno un intero mondo lavorativo ritagliato su misura per i giovani, che vi attingono a piene mani.