’The Severed Sun’ apre il Nightmare Festival

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Cambiano le date, dal 15 al 19 ottobre, e la sede che quest’anno sarà il teatro Rasi e non una sala cinematografica, ma rimane intatta l’anima dark di RavennaFilm Fest che torna ricco di appuntamenti. "Il Rasi – ha spiegato il direttore artistico Franco Calandrini al Mar durante la presentazione – si trasforma in cinema. Non è una sala vera e propria, ma in un teatro si possono organizzare molti e differenti eventi". E infatti il debutto, il 15 ottobre, è affidato a una grande festa. Si comincia alle 10 con la proiezione per le scuole de Il regno animale di Thomas Cailley. Pellicola che concluderà anche il. Nel pomeriggio il neonato Cineclub ‘Deserto Rosso’ proporrà Il lungo addio di Altman. Seguirà una vera cerimonia del tè organizzata dall’Associazione per gli scambi culturali fra Italia e Giappone.