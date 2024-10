Spazio ai giovani nel Teen Hub multifunzionale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Decolla il nuovopensato per i: si chiameràhub e il taglio del nastro è previsto per domenica alle 11.30 in via Roma. È una delle tante iniziative nate grazie al progetto Arcipelago, promosso dall’Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi, con l’obiettivo di prevenire e contrastare il disagio sociale tra i minori non solo nel comune di Massalengo ma anche nei centri del lodigiano che hanno aderito alla manifestazione di interesse. I locali, che sono stati appena ristrutturati, saranno destinati a diverse attività, ma si punterà soprattutto sul post-scuola: i ragazzi potranno svolgere i compiti, partecipare a laboratori e incontri. Inoltre, sarà la base del progetto Arcipelago, candidandosi a diventare un punto di riferimento per idella zona.