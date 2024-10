Perquisite le sedi Anas | inchiesta per corruzione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Terremoto all’. Dalla mattina di giovedì 3 settembre, infatti, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza sta effettuando diverse perquisizioni presso ledella società che si occupa di infrastrutture stradali, nell’ambito di un’della Procura di Milano.Leggi anche: Franco Alfieri, arrestato il presidente della Provincia di Salerno: accusato diI reati ipotizzati dal procuratore aggiunto milanese, Tiziana Siciliano, e dai pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, sono quelli di, turbativa d’asta e rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio. L’ipotesi investigativa è che appalti per la realizzazione di strade in Lombardia e nel Nord-Est siano stati pilotati in cambio di mazzette.