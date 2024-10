NASCAR l’imprevedibile Talladega anima il ‘Round of 12’

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Fine settimana imperdibile per quanto riguarda laCup Series con la tradizionale seconda manifestazione dell’anno presso ilSuperspeedway. Il Round of 12 dei Playoffs entra nel vivo nel week-end che ci apprestiamo a commentare, una delle competizioni più importanti dell’anno che può cambiare radicalmente la classifica generale. Lo Stato dell’Alabama torna protagonista per una corsa in cui tutti possono vincere, una sfida ‘jolly’ tutta da scoprire. Restare coinvolti in un incidente è una variabile da tenere in considerazione, una dinamica impazzita che dal primo all’ultimo giro può escludere un contendente per i Playoffs dal successo. Il catino di proprietà dellaha una metratura di 2,660 miglia (4,281 km), il più lungo ed imponente del calendario con le quattro curve che raggiungono i 33 gradi di pendenza.