Napoli-Como – Le probabili formazioni

(Di giovedì 3 ottobre 2024). La 7^ giornata di Serie A verrà inaugurata dall’incrocio fra, previsto per venerdì 4 ottobre alle ore 18:30 al Maradona. I partenopei hanno raggiunto la vetta solitaria della classifica dopo aver battuto il Monza, mentre i lariani sono in un ottimo momento e vengono da due vittorie consecutive: nessuna novità in vista nelle scelte di mister Conte. Nel suo 4-3-3 ci sarà ancora Caprile fra i pali, protetto molto probabilmente dal quartetto formato da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. In mediana attesi nuovamente McTominay, Lobotka e Anguissa, mentre il tridente vedrà protagonisti Politano Lukaku e Kvaratskhelia.: anche Fabregas dovrebbe confermare i suoi titolarissimi nel 4-2-3-1. Davanti ad Audero, sono pronti ad agire Iovine, Dossena, Kempf e Moreno.