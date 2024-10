Milano l’ombra della criminalità dietro la scomparsa di un 83enne | Volevano costringerlo a spacciare

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Michele mi aveva riferito che alcuni uomini locostringere aper conto loro. Un anziano non verrebbe mai perquisito dalle forze dell’ordine, in più Michele non ha famiglia né interazioni sociali per questo anche se gli facessero del male non lo cercherebbe nessuno”. E’ quel che l’scomparso dalla Stazione Centrale diavrebbe rivelato a Cristina Bugatty. L’attrice, da qualche mese facendo beneficienza si era messa in contatto con l’uomo ed era riuscita a fargli ottenere la pensione, poichéè un senzatetto. Bugatty ha raccontato a Chi l’ha visto? pure che “Dovevo incontrare giorni fa Michele, ma in Stazione Centrale non lo vedono da un po’, sono molto allarmata”. E’ stata lei a denunciare alle forze dell’ordine ladell’, volto noto ai numerosi passeggeri che frequentano quotidianamente la stazione.