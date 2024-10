Maxi truffa a un’anziana rinviato a giudizio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Andrà a processo il 65enne accusato di aver raggiratospillandole oltre 400mila euro con la scusa di un aiuto a un’associazione benefica. Lo ha deciso ieri pomeriggio il giudice dell’udienza preliminare che ha disposto per l’imputato il rinvio a(prima udienza fissata per il 7 gennaio). Le accuse formulante nei suoi confronti da parte del pubblico ministero Isabella Cavallari sono, furto e circonvenzione di incapace contestate alternativamente, indebito utilizzo di carta di credito e furto in abitazione, il tutto aggravato dalla minorata difesa, dal danno di grave entità e dall’abuso di relazioni domestiche. La vittima, una pensionata di 89 anni, è assistita dall’avvocato Irene Costantino. Il raggiro scoperto dalle fiamme gialle è partito dal 65enne che vive nello stesso palazzo della pensionata.