Mamm do Carmine Berrettini vince a Shanghai ed esulta in napoletano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “do”. Ha scritto così, in, Matteosulla telecamera a bordo campo dopo la sua prima vittoria stagionale in un Masters 1000 (7-6 7-6 su Christopher O’Connell), a. Il tennista romano, dopo un’annata assurda fatta di infortuni e sofferenze, s’era evidentemente affidato alla Madonna delper uscirne. Ti vogliamo bene @Matt#tennis ##RolexMasters pic.twitter.com/QrO79FyuUh — Luca Fiorino (@FiorinoLuca) October 3, 2024 Non più tardi qualche giorno fa si era ritirato a Tokyo per l’ennesimo problema agli addominali. Dopo la partita poi ha spiega: “Finora ho dimostrato di essere davvero resiliente, una dote davvero importante. Con l’aiuto di molte persone, del mio team che mi è vicino nei momenti brutti, in quelli belli. Ci sono stati un paio di giorni dopo Tokyo in cui non ho parlato con nessuno.