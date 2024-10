Maltempo in Emilia Romagna | allerta rossa attivata evacuazioni in corso nelle aree vulnerabili

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Bologna - La situazione di emergenza continua a preoccupare in. L’meteo è stata innalzata a codice rosso, in particolare per lecolpite dalla recente alluvione del 19 settembre, rendendo il territorio ancora più vulnerabile. Le autorità, tra cui Arpae e la Protezione Civile, hanno avvertito della criticità idraulicazone della pianura bolognese, della costa e nella pianura e bassa collina romagnola, a partire dalle 12 del 3 ottobre fino alla mezzanotte del 4 ottobre. Si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, in particolare nel pomeriggio,appenniniche centro-orientali e nella pianura romagnola. È previsto un rischio elevato di frane e innalzamenti dei fiumi, che potrebbero superare le soglie di criticità moderata. Le piene sono atteseprime ore della notte.