Maltempo crolla albero su area ospedaliera | la situazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un grosso pino marittimo èto nell’di Senigallia a causa delche nelle ultime ore ha colpito duramente le Marche. Le piogge abbondanti, che hanno reso il terreno instabile, hanno provocato il cedimento delle radici dell’, causando il suo rovinare a terra. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata in un parcheggio vicino all’ospedale, non lontano dalla portineria e dai reparti di pediatria, cardiologia e oncologia. Fortunatamente, il crollo non ha causato feriti, ma ha coinvolto due automezzi dell’Azienda Sanitaria Territoriale (AST), che hanno subito danni lievi. L’allertanella zona era stata diramata con codice arancione, mettendo la popolazione in stato di preallarme, ma fino ad ora non sono stati segnalati altri episodi critici nella città.