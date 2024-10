Maltempo allerta rossa in Emilia-Romagna per piene dei fiumi

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile ha emesso un avviso diinvalido per giovedì 3 e venerdì 4 ottobre 2024. Le criticità riguardano, in particolare, le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini perdeiarancione, invece, sempre per lo stesso motivo, nelle province di Parma e Reggio. Previsti fenomeni franosi, innalzamento deie inondazioni delle spiagge Nella giornata di giovedì 3 ottobre sono previste precipitazioni diffuse e localmente intense, anche a carattere di rovescio temporalesco su tutta la regione. I fenomeni risulteranno in ulteriore intensificazione dalle ore pomeridiane, in particolare sulle aree appenniniche centro-orientali e sulla pianura romagnola.