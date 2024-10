Luna Rossa sogno appeso a un filo Ineos vola e ora ha il match point

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Una doppia sconfitta che potrebbe mettere la parola fine sulle velleità didi vincere la Louis Vuitton Cup. La barca italiana perde sia Gara 9 che Gara 10 contro, non riuscendo mai a superare gli inglesi in condizioni di onda mossa e con un vento sostenuto per quasi tutta la durata dei duerace. La Silver Bullet è stata più lenta degli ultimi giorni e in generale meno performante della barca britannica, mantenendosi vicina ma non riuscendo mai a compiere il sorpasso su Ben Ainslie che con una navigazione pulita, senza mai rischiare troppo, è riuscito a chiudere entrambe le prove con la prua della propria barca davanti. Un peccato perche dopo la rottura dell’altro ieri e il grande lavoro dello Shore Team con annessa vittoria, aveva fatto ben sperare per la giornata di ieri.