La sostenibilità inizia a scuola Il progetto che educa al riciclo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ridurre la produzione di plastica monouso e promuovere stili di vita sani. È questo il duplice obiettivo di ‘Riusiamo a merenda’,del Comune realizzato grazie al finanziamento del bando di Atersir - Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti che prevede la consegna di portamerenda a tutte le classi prime degli istituti secondari di secondo grado (ex scuole medie) imolesi. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi partendo, in via simbolica per tutte le classi, da Sante Zennaro, (istituto comprensivo 5), alla presenza della dirigente scolastica Adele D’Angelo, del vicesindaco e assessore alla, Fabrizio Castellari, dell’assessora all’Ambiente Elisa Spada e di Federica Ferri dell’ufficio Ambiente del Comune. Ilprevede la distribuzione di portamerende in polipropilene, riutilizzabili nel tempo per almeno tre anni, agli alunni.