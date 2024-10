La Sant' Anna coordina il questionario online per il futuro dell' Elba

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Pisa, 3 ottobre 2024 - Unrivolto a tutti i residenti dei comuni, offrendo loro l'opportunità di condividere le proprie esperienze di vita sul territorio, in modo semplice e diretto, è la nuova attività “sul campo”, svolta nell’ambitoo Spoke 10 del progetto “Tuscany Health Ecosystem” (The), finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e di resilienza (Pnrr) eto dalla Scuola Superioredi Pisa. Ilsegna il proseguimentoe attività del progetto all’isola d’, dopo l’attivazioneo screening cardiovascolare per la morte improvvisa giovanile nelle scuole superiori.