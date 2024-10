Kate Middleton quell’abbraccio a una malata di cancro che dà speranza

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Eccezion fatta per un’uscita privata, a Balmoral, per andare a messa,non si era ancora vista in pubblico, ufficialmente, dopo l’annuncio della fine della chemioterapia. Ieri, la sorpresa. La principessa del Galles si è unita al marito, il principe William, in occasione di una cerimonia di investitura al castello di Windsor.a Windsor per incontrare una sedicenne in cura contro ilMercoledì 2 ottobre, al termine di una cerimonia di investitura al Castello di Windsor – alla quale, però, non ha preso parte – , ha raggiunto il principe William e, insieme, hanno incontrato la sedicenne Liz Hatton, un’aspirante fotografa a cui è stata diagnosticata una rara e aggressiva forma dilo scorso gennaio.