Kate Middleton Mary di Danimarca copia il suo segreto di look

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 3 ottobre 2024), icona di stile, ispiradi. Alla cerimonia di apertura del parlamento la Regina si presenta con un abito-cappotto celeste screziato e décolleté di Gianvito Rossi che sembrano rubati dal guardaroba della Principessa del Galles., il potere delè tornata al lavoro, anche se la sua ripresa è graduale. Infatti, per vederla a un evento pubblico dovremo aspettare almeno un mese. Intanto, il Palazzo ci ha deliziato con la lieta novella di un nuovo royal baby in arrivo, quello di Beatrice di York. Ma la vera attesa è quella di ritrovare la Principessa del Galles e di lasciarci conquistare dai suoistudiati nei minimi dettagli, non solo per apparire al meglio di sé, ma soprattutto per veicolare messaggi non verbali.