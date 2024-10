Inseguita e molestata vittima una ragazzina | sotto accusa un 51enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Pesaro, 3 ottobre 2024 – Seguì in moto lacon la bicicletta fino all’androne del palazzo allungando la mano su di lei. “Ho sbagliato persona, pensavo di conoscerla”. Ieri dinanzi al gup del tribunale di Pesaro è stato chiesto il processo con rito abbreviato per unresidente a Pesaroto di violenza sessuale. L’uomo, difeso dall’avvocato Luciana Piselli, ha dei precedenti. Nel gennaio del 2020, aveva toccato nelle parti intime una tredicenne, che passeggiava da sola per strada, in via Picciola. E poi era fuggito. E due anni dopo ci è ricaduto. Ha parcheggiato la moto in attesa che l’adolescente mettesse a posto la bicicasa, in zona mare, e poi l’ha toccata. Lui si è difeso dicendo di averla vista di spalle pensando di conoscerla e di averle messo solo una mano sulla spalla per vederla in volto. E anche in questo caso era fuggito.