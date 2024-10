Inchiesta ultras Inter ipotesi sanzioni | la solita Juventus fa da precedente

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Continua a tenere banco l’legata aglidie Milan. Si ragiona già sulle eventualiai club, occhio aldella. VIOLAZIONE – L’legata aglidie Milan è tuttora in corso. La Procura di Milano, dopo glirogatori di ieri, oggi continuerà ascoltando due figure apicali dell’o cortocircuito. Sulla spinosa questione, oltre a lavorarci la Giustizia Ordinaria, ha messo le mani anche quella sportiva, con il procuratore Giuseppe Chinè. Quest’ultimo, infatti, si è già incaricato di raccogliere carte e documenti sull’accaduto per ragionare su un eventuale coinvolgimento sportivo nella vicenda da parte die Milan. Come ricorda anche il Corriere dello Sport, ai due club viene accusata la violazione del comma 1 dell’articolo 25.