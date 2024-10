Inchiesta ultras Abodi | Lo stadio non è una zona franca bisogna distinguere i tifosi dai delinquenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Intervenuto al Festival nazionale di Economia civile a Firenze, Andrea, ministro per lo Sport e i giovani, ha parlato dell’: “O sei un tifoso o sei un delinquente. Mi piacerebbe che tutti lavorassimo per una distinzione netta perché lonon è una. Incontrerò il ministro Piantedosi la prossima settimane e troveremo nuove soluzioni in termini legislativi“.ha poi proseguito: “Penso che dobbiamo cogliere l’attimo per un cambio di passo e non lasciare che quanto accaduto diventi semplice cronaca. Se non ci sarà una reazione l’immagine del calcio non verrà toccata da questi fatti. Ci vuole una risposta positiva, da parte di un mondo sano aggredito da fattori che non hanno nulla a che vedere con il calcio né con lo sport“.: “Lonon è unadai” SportFace.