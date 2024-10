I Tavoli del Porto | In pericolo i bilancioni al Vecchio Faro di Fiumicino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – “Incombono le ruspe per la demolizione degli storiciaccanto al, nell’area in concessione allaWaterfront, società che nell’area propone la costruzione di uncrocieristico. Dopo aver rimosso ciò che rimaneva del Trabucco recentemente crollato sulla sottostante spiaggia, le macchine si sono spostate ieri sullo storico ‘Bilancione dei Tuffi’ che ha fondamenta ben solide e non presenta a nostro avviso alcuna criticità legata alla sicurezza”. E’ quanto si legge in un comunicato deidel. “Fortunatamente i lavori si sono fermati per l’intervento di cittadini e militanti del Collettivo Noaccorsi sul posto, ma il rischio della demolizione non è scongiurato.