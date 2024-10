GF Vip anticipazioni sulla puntata di oggi | arriva un’eliminazione eccellente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Questa sera, giovedì 3 ottobre, Canale 5 ospiterà un nuovo attesissimo appuntamento con il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco, come sempre, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Lasi preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, con l’attenzionesoprattutto sull’esito del televoto. Chi tra Amanda, Clarissa, Iago e Mariavittoria sarà il primo eliminato di questa edizione? Il pubblico ha già espresso le proprie preferenze e stasera sapremo chi dovrà lasciare la casa.Leggi anche: Giancarlo Magalli condannato per diffamazione contro Adriana Volpe: multa e risarcimento per il post sessista Chi uscirà dalla casa del GF? Leparlano di momenti intensi per Clarissa, che aprirà il cuore raccontando la sua storia d’amore con Massimo Troisi, un legame che ancorale provoca dolore.