Foggia 47enne muore carbonizzata in un incidente | il marito indagato per omicidio volontario

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In provincia diuna donna di 47 anni, Lucia Salcone, è mortain auto in seguito a unstradale, ma la ricostruzione dei fatti fornita dal, che era alla guida del mezzo, non convince gli inquirenti: l’uomo, Ciro Caliendo, 46 anni, imprenditore, è oraper. L’è avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 settembre sulla provinciale 13 che unisce San Severo a Castelnuovo della Daunia. La coppia ara bordo di una Fiat 500 quando, per cause ancora da chiarire, l’auto è uscita fuori strada schiantandosi contro un albero. Dopo l’impatto, il veicolo ha preso fuoco e la donna, rimasta incastrata tra le lamiere, è morta, mentre ilè riuscito a salvarsi. L’uomo sostiene di aver provato in tutti i modi a soccorrere la moglie, come dimostrerebbero le ustioni riportate su mani e braccia.