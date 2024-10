Elfsborg-Roma come vederla oggi in tv? Orario e canale Europa League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024)vedere in diretta tvla sfida, valida per la seconda giornata di? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Impegno sulla carta agevole per i giallorossi, che dopo l’1-1 all’Olimpico contro l’Athletic Bilbao volano il Norvegia per sfida l’, squadra allenata da una vecchia conoscenza della Serie A: Oscar Hiljemark. I ragazzi di Juric partiranno favoriti, ma guai a sottovalutare la squadra di casa, spinta dal proprio pubblico e determinata a impreziosire una serata speciale. La sfida è in programma giovedì 3 ottobre alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Diretta streaming affidata invece a SkyGo e NOW.in tv?SportFace.