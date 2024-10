Ecco perché Stefano De Martino ad Affari Tuoi veste sempre uguale | un messaggio nascosto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024)Deha ormai sostituito Amadeus nel cuore di tutti gli appassionati di. Il conduttore campano è riuscito nell'impresa di non far rimpiangere Ama grazie ai record di ascolti che ogni serata porta a casa con il game-show in onda su Rai 1. E ormai è diventato anche un'icona di stile, grazie al suo outfit sui generis: una camicia bianca con cravatta nera, senza la giacca. E anche qui c'entra (forse) Amadeus.Deha deciso di optare per la riconoscibilità, anche a costo di sembrare ripetitivo. Ma la sua ormai è diventata una divisa che ormai lo rappresenta: camicia rigorosamente bianca - ma con le maniche arrotolate -, cravatta nera e niente giacca. Ed è proprio la giacca il dettaglio che lo distingue dal suo predecessore. Amadeus era infatti conosciuto per sfoggiare durante le sue apparizioni delle giacche appariscenti.