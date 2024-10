Da Giorgio Canali al Banco del Mutuo Soccorso | i concerti al Druso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ranica. Entra nel vivo la stagione deial. Il cartellone, ampio e variegato, è ricco di appuntamenti, con proposte per ogni preferenza. Ecco il programma. GIOVEDI 10 OTTOBRE REB BEACH & the Bad Boys open act: The Stone Garden Mostra di chitarre a cura di Rolling Caster Guitar INGRESSO 25,00 Il super virtuoso chitarrista heavy metal statunitense, dal 2002 membro fisso dei WHITESNAKE, ha registrato dischi con svariati artisti come Roger Daltrey, Bob Dylan, Bee Gees, prima di conquistare il vero e proprio successo con i Winger, Alice Cooper e successivamente con Dokken e Night Ranger. Il suo stile è ispirato principalmente a Eddie Van Halen e alla musica fusion.