Collovati | Conte è abituato a lottare sempre per il vertice

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’intervista di Fulviorilasciata a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli contiene una serie di considerazioni interessanti, sia sul Napoli che su alcuni calciatori e allenatori chiave del campionato italiano. Meccanismi difensivi del Napoliriconosce che, sebbene la difesa del Napoli possa non aver funzionato perfettamente all’inizio della stagione, questi meccanismi possono essere migliorati con il tempo.elogia Buongiorno e Bremerdefinisce il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, come il migliore nel campionato italiano. Accosta a lui Bremer della Juventus, riconoscendo entrambi come “top player” nel loro ruolo. Questo sottolinea come la Serie A continui ad avere difensori di altissimo livello.