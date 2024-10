Casertana Iori fa le prove generali di difesa; ancora fermo Asencio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

L'attenzione e la tensione sono altissime, in vista della partita col Catania. In campo, durante gli allenamenti di ieri pomeriggio, misterha registrato bene la, che sarà orfana di Kontek squalificato. Anche la questura, rimane vigile. Laospiterà il Catania per quella che sarà la settima giornata di campionato. L'incontro andrà in scena domenica alle ore 15, al Pinto. Nessun tifoso etneo a Caserta Memori dell'episodio del 2015, quando alcuni siciliani arrivarono a Caserta con l'intento di fare confusione, il Gos ha vietato la trasferta dei tifosi del Catania nella città della Reggia. La locale questura, inoltre, disporrà un cospicuo servizio d'ordine, onde evitare "infiltrazioni moleste": nove anni fa, un poliziotto in borghese, fu costretto ad esplodere un colpo di pistola per dissipare alcuni rissosi.