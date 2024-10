Canta in strada non vede il sottopassaggio cade e muore | il video-choc | Immagini forti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un, un momento di teorica spensieratezza, si è trasformato in una tragedia. Una goliardia che porta alla morte. Arina Glazunova, una ragazza di 24 anni, è morta dopo essere precipitata dalle scale di accesso a unle che era davanti a lei e di cui non si era accorta. Il fatto è accaduto a Tbilisi, in Georgia. E quel terribile momento è stato registrato dalla telecamera di uno smartphone col quale la giovane stava facendo uninsieme all'amica.in cui, si diverte, gioca. Arina è precipitata per pochi metri sbattendo però la testa sulla sottostante rampa di scale di cemento. Stando a quanto riportato dai media locali, la ragazza è stata subito trasportata in ospedale. Ma non c'è stato nulla da fare. La 24enne è deceduta per le ferite alla testa e la frattura al collo.