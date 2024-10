Campagna abbonamenti La Fermana prolunga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Secondo giorno di allenamenti settimanali per laandato in archivio al Firmum Village per preparare al meglio la sfida in casa de L’Aquila domenica prossima. Match dal coefficiente di difficoltà molto alto per vari motivi. Sarà la terza trasferta in questo campionato e, ironia della sorte, la terza su un fondo in sintetico come avvenuto al Tubaldi di Recanati all’esordio e al Don Mauro Bartolini alla terza giornata. Nelle prime due circostanze laè uscita vittoriosa, centrando anche la via del gol, cosa che non è riuscita invece ancora a fare davanti al pubblico amico in Recchioni al momento convalescente per quanto riguarda il manto erboso: ci vorranno almeno altre tre settimane per rivedere un fondo decente che permetta di giocare con linearità la palla.