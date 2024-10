Calciomercato Milan | un senatore all’addio chi potrà sostituirlo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’importantedelmesso in atto ad agosto ha portato all’ombra della Madonnina nuove pedine in ogni reparto. Nello scacchiere di Fonseca, adesso, ogni ruolo è coperto da almeno un titolare ed un suo vice. Ciò tuttavia può scontentare chi si ritrova in panchina dopo anni e anni di titolarità. È il caso di Calabria, il capitano rossonero costretto a guardare da seduto i suoi compagni per via del costante impiego di Emerson Royal nella corsia di destra. Per il classe ‘96, quindi, una delle ipotesi è quella di lasciareo in una delle prossime finestre di mercato, già a gennaio secondo un quotidiano di notizie turco (Fanatik) che lo vedrebbe al Galatasaray a partire dalla seconda metà dell’attuale stagione.