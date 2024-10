Bufera su Nicola Morra per le frasi su Bucci | Malato come Santelli potrebbe non finire il mandato

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024), ex presidente della Commissione Antimafia e candidato governatore in Liguria con la lista Uniti per la Costituzione, durante un’intervista a Il Foglio ha fatto riferimento alla condizione di salute del suo avversario politico, Marco, sindaco di Genova e candidato per il centrodestra alle elezioni regionali, affermando: «È unoncologicoJole: chi lo vota deve esserne consapevole». Le dichiarazioni dihanno scatenato una dura reazione da parte delle forze del centrodestra, che hanno condannato con fermezza le sue parole. Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia e promotrice della legge sull’oblio oncologico, ha definito«un essere spregevole», ricordando che lo stesso aveva già attaccato, in modo simile, la defunta Jole, ex presidente della Calabria.