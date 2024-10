Berrettini-O’Connell oggi ATP Shanghai 2024 | orario tv programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Matteoaffronterà Christopheral primo turno del Masters 1000 di, tornano così in scena dopo il problema agli addominali che lo aveva costretto al ritiro giovedì scorso in occasione degli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Tokyo (l’azzurro si era imposto nel primo set contro il francese Arthur Fils). Il tennista italiano incrocerà l’ostico australiano sul cemento della località cinese, con il chiaro auspicio di essere sostenuto da una forma fisica brillante e di avere la meglio sull’avversario per meritarsi la sfida con il danese Holger Rune. L’appuntamento è per giovedì 3 ottobre, sarà il secondo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 06.30 italiane, preceduto dalla sfida tra il giapponese Nishioka e il cinese Zhou.