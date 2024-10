Barella ancora personalizzato | Inzaghi e staff hanno un piano per il recupero

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024)prosegue nel suo percorso dida una distrazione muscolare alla coscia, che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare. A LAVORO – Nicolò, pilastro del centrocampo dell’Inter, il programma diè stato definito in maniera accurata e personalizzata. L’obiettivo è evitare ricadute e garantire un pieno, in modo da poter contribuire senza limitazioni nel prosieguo della stagione. Come per Tajon Buchanan, anche per Nicolòil rientro è previsto dopo la sosta internazionale, con l’auspicio che possa ritornare ai livelli di prestazione checaratterizzato le sue recenti stagioni in maglia nerazzurra. L’obiettivo è far sì chepossa ritornare in campo in una forma tale da minimizzare il rischio di ulteriori problemi, e assicurare che possa contribuire in maniera continua nei momenti chiave della stagione.