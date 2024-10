Auditorium Le Fornaci conclusi i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Arezzo, 3 ottobre 2024 – Si sono appenadie riqualificazione energetica dell’edificio che ospita l’“Le’’, in via Vittorio Veneto a Terranuova. “Grazie ad un finanziamento di 298 mila euro, ottenuto nell’ambito del PNRR, a cui si è aggiunto un investimento di risorse comunali di 63 mila euro - ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – abbiamo proceduto con interventi per migliorare l’efficienza energetica dell’con conseguenti benefici in termini di sostenibilità ambientale, di riduzione dei costi energetici e di miglioramento della fruibilità della struttura per gli utenti”. “Ancora una volta il nostro Comune è riuscito ad ottenere risorse da enti sovraordinati, un’importante opportunità per finanziare progetti di sviluppo e miglioramento, per la ristrutturazione e la riqualificazione del nostro patrimonio.