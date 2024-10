ATP Parigi-Bercy cinque azzurri iscritti all’ultimo 1000 stagionale Berrettini fuori di due posti dal main draw

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Manca poco meno di un mese al via dell’ultimo Mastersdella stagione per il circuito ATP, in programma adal 28 ottobre al 3 novembre. Il torneono rappresenterà il capitolo conclusivo della Race verso Torino, ovvero la classifica mondialeche stabilisce gli otto giocatori qualificati alle ATP Finals 2024. Nell’entry list provvisoria dell’evento francese sono presenti bentennisti italiani, già certi di un posto nel tabellone principale. Parliamo del numero 1 al mondo Jannik Sinner, che verrà affiancato da Lorenzo Musetti (in lizza per entrare nel novero delle 16 teste di serie), Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi.