Arrestato Franco Alfieri il presidente della provincia di Salerno è accusato di corruzione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Giovedì mattina è statoil politico del Partito Democratico, dal 2022di, in Campania, e dal 2019 sindaco di Capaccio Paestum.è indagato in un’inchiesta avviata lo scorso gennaio in cui èdie turbata libertà degli incanti (reato che consiste nel forzare l’assegnazione dei bandi pubblici a un’azienda piuttosto che a un’altra). L’inchiesta riguarda l’assegnazione di un bando per «adeguamento, ampliamento ed efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione comunale» e per i «lavori di adeguamento e riqualificazione energeticapubblica illuminazione stradale» del comune di Capaccio Paestum, vinto dalla società Dervit Spa, che secondo la procuraavrebbe favorito.