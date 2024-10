Al fianco di Sinner comunque Wada

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ottobre 2024 – A Pechino abbiamo scoperto che anche Jannikè umano. Seppur chiunque di noi abbia avuto i suoi legittimi dubbi in merito, a causa della forza mentale paragonabile ad un robot, dobbiamo ricrederci. E a renderlo un po’ più umano ci ha pensato – ed è la terza volta quest’anno, dopo Indian Wells ed il Roland Garros – ci ha pensato Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo ha infatti trionfato nella finale del China Open, proprio nel campo dove Jannik è il più forte di tutti: il tie break. In quella che è stata la partita più bella dell’anno, il numero uno del mondo si è infatti arreso 6-7 6-4 7-6. Si tratta del secondo tie break che perde nel 2024, su 19 giocati: una macchina da guerra che solo Alcaraz, a volte, è in grado di smontare. ATP di Pechino,: “Complimenti a Carlos, sta facendo un grande lavoro”.