Aggressione con la benzina per un ragazzo conteso in carcere le due donne indagate VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La Procura distrettuale di Catania ha emesso, lo scorso 27 settembre, un decreto di fermo nei confronti di Agatina Vitanza e Rosa Alessandra Gennamari, entrambi di 42 anni che già erano state sottoposte all’obbligo di dimora per un altro e diverso procedimento. L’accusa per le dueLe duesono accusate di aver tentato di uccidere due persone durante una lite alla quale è seguita unaavvenuta il 26 settembre, in zona di via Umberto. Le indagini, condotte dalla sezione reati contro la persona della squadra mobile di Catania, sono scaturite dopo la segnalazione dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi.