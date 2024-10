Addio a Gherardo Guidi patron del locale cult ‘La Capannina’

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) FORTE DEI MARMI –del‘Ladi Forte dei Marmi., storicodel‘Ladi Forte dei Marmi. L’imprenditore, re delle notti in Versilia, nato a Castelfranco di Sotto, Pista è morto in seguito a un malore all’alba di giovedì 3 ottobre nella sua casa di Forte dei Marmi, provincia di Lucca., 83 anni, dal 1977delsimbolo della Versilia fondato da Achille Franceschi nel 1929, protagonista anche del filmdi Carlo Vanzina ‘Sapore di Mare’ con Jerry Calà. “amico mio ti devo tanto e sarai sempre nel mio cuore. Sono vicino alla signora Carla e alla figlia Cristina”, scrive via social Jerry Calà, protagonista alla Capannina della serata dell’ultimo Capodanno. Contutti i grandi nomi del mondo dello spettacolo.