Vendita della Cassa di Risparmio Due le banche in pole position

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Due contendenti per aggiudicarsi ladidi Orvieto, messa indal Mediocredito Centrale. Si tratta di Banco Desio, che in Umbria è da tempo presente avendo rilevato nel 2014 la Banca Popolare di Sto, guidata da Alessandro Decio, e la romana Banca del Fucino, l’istituto di credito guidato dall’amministratore delegato Francesco Maiolin, storicamente legato alla dinastia dei Torlonia. Labanca potrebbe concretizzarsi a breve, non si esclude entro la fine dell’anno. Laconta 41 filiali tra Toscana, Umbria e Lazio, l’istituto umbro ha realizzato nel primo semestre oltre 6 milioni di utili, risultato molto vicino ai 7,81 milioni di profitti del 2023.