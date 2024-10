Ultime Notizie Roma del 02-10-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)dailynews radiogiornale giorno della redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’iran attaccato ieri con oltre 180 metri di quasi tutti sono stati intercettati anche dalle forze americane Londra e Parigi affermano di aver fatto la loro parte era una si dice il CAP di guerra e minaccia di ridurre in genere te la Viv Israele risponderà le teniamo a però già affermato che l’iran pagherà le IDF hanno annunciato che stanotte colpiranno con forza in medioriente metà dell’arsenale di Bollate sarebbe stato distrutto dai rap intriga mi sul Libano secondo i media americani non lo attacco intanto a sud di Beirut Oggi riunione del consiglio di sicurezza dell’ONU Tagliani écru detto stamani incomincio difesa riunite in camera e senato sono salita da almeno 155 mesi stati americani le vittime dell’uragano RM biden visita oggi North and South Carolina mentre la serata in Giorgia sono triste ...