Ufficiale Szczesny è un calciatore del Barcellona | debutto e stipendio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La notizia era nell’aria da tempo, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Wojciechè un portiere del. L’estremo difensore ex Juventus ha firmato mercoledì un contratto con i blaugrana fino alla fine della stagione per sostituire l’assenza del portiere tedesco Marc-Andre ter Stegen, che si è infortunato. “Sebbene il nuovo portiere arrivi in una situazione molto particolare, è innegabile che il suo curriculum offra tutte le garanzie possibili”, ha dichiarato il club blaugrana, facendo riferimento alla sua lunga carriera.Secondo la stampa spagnoladovrebbe percepire 3 milioni di euro lordi. Ildell’ex portiere della Juventus con ilpotrebbe arrivare domenica 6 ottobre in Liga, quando la squadra di Flick affronterà l’Alaves. L'articoloè undelCalcioWeb.