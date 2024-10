TS – È stato eccezionale noi volevamo De Rossi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 2024-10-02 22:46:36 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: BORAS (Svezia) – “Siamo partiti male in campionato, abbiamo recuperato un po’. Vogliamo fare bene anche fuori dall’Italia. La mia intenzione è cercare di usare più rosa possibile per essere sempre competitivi e freschi. Dobbiamo essere lucidi nelle scelte. Voglio cambiare qualcosa in formazione, ma non troppo“. Sono le parole, alla vigilia della trasferta di Europa League a Boras contro l’Elfsborg, del tecnico della Roma Ivan Juric in conferenza stampa: “Se ho visto differenze di possesso palla rispetto al passato? No, ci siamo riusciti perché abbiamo anche giocatori che lo stanno facendo bene. I giocatori hanno le qualità per rubare palla e poi muoverla e fare possesso. Vedo un margine di miglioramento pazzesco nella compressione degli spazi e delle idee.