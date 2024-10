Servizio civile agricolo Lollobrigida gela la sinistra | Schiavismo? Ma fu istituito da voi nel 2001

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Oggi arriva il. Io ho un grande rispetto per i miei avversari politici e quindi non penso che siano stupidi. Non mi permetterei mai di definirli ignoranti, quindi penso che siano in malafede quando affermano che il ministrovuole mandare a tre euro l’ora i ragazzi a raccogliere i pomodori”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare intervenendo all’Assemblea di Legacoop Agrolimentare. “Il– ricorda – l’ha fatto un governo di centro. E ringrazio l’autorevolissimo collega Amato. Nella legge istitutiva c’è scritto, servire la patria, e c’è anche l’agricoltura”. Un bel colpo alle opposizioni che non hanno perso tempo a polemizzare sul provvedimento annunciato al G7 di Siracusa insieme al ministro dello Sport Andrea Abodi.